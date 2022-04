sport, local-sport,

The Hawkesbury commemorated the ANZACs across the region on this morning, with large numbers turning out for the Richmond and Windsor dawn services.

/images/transform/v1/crop/frm/34LhtAQascFe7b8mpJkRfDb/85bbfac2-791b-456c-b943-5d4b87c1e06a.jpg/r0_1303_2268_2584_w1200_h678_fmax.jpg